Поставки вина из Евросоюза в Россию увеличились до максимума с декабря 2022 года

Фото: Динар Фатыхов

Поставки вина из Евросоюза в Россию увеличились до максимума с декабря 2022 года. Лидерами по поставкам остается Италия, второе место заняла Литва, а замкнула тройку Испания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, Италия увеличила свои поставки на 27% за месяц, или 11,9 тыс. тонн. Литва поставила на 40% (4,2 тыс. тонн) вина больше, чем в 2022 году. Испания вытеснила Польшу с третьего места — рост составил 60%, или 3 тыс. тонн.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Роскачеством, каждый четвертый житель России предпочитает отечественное вино. Еще более трети опрошенных (34%) заявили, что большинство российских вин лучше иностранных.

Разиль Самигуллин