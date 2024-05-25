В Татарстане завершили работы в рамках проекта «Сохранение лесов»

Фото: Максим Платонов

Специалисты лесной отрасли Татарстана успешно выполнили план работ по искусственному лесовосстановлению на площади 1415,1 га, комбинированному лесовосстановлению — на 4 га и лесоразведению — на 103,6 га. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан". Мероприятия в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» были проведены на 100% от запланированных объемов.

На 2024 год запланированы работы по воспроизводству лесов на площади 2174 га. Оставшийся вид работ — естественное лесовосстановление — будет проведен на площади 758,9 га.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Ильгизар Зарипов отметил, что национальным проектом также предусмотрены заготовка семян и выращивание посадочного материала. На данный момент уже собрано 452 килограмма семян сосны, ели и лиственницы. Основной объем семенного материала будет заготовлен в осенний период.

В рамках весеннего лесокультурного сезона 2024 года были проведены работы по закладке защитных лесных насаждений на площади 630 га, дополнению лесных культур — на 1990 га, посеву семян в базисных лесных питомниках — на 10 га.

Напомним, в Татарстане временно огранили въезды и запретили находиться в некоторых лесах республики из-за обработки от вредителей.