Прокуратура организовала проверку после ДТП с тремя погибшими в Верхнеуслонском районе
Прокуратура организовала проверку после ДТП с тремя погибшими в Верхнеуслонском районе. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.
Напомним, сегодня днем у города Иннополис в Верхнеуслонском районе республики произошло столкновение двух мотоциклов BMW. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка одного из транспортных средств.
Сейчас по факту происшествия организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.ОбществоПроисшествия Татарстан