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Прокуратура организовала проверку после ДТП с тремя погибшими в Верхнеуслонском районе

18:53, 25.05.2024

Прокуратура организовала проверку после ДТП с тремя погибшими в Верхнеуслонском районе. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.

Напомним, сегодня днем у города Иннополис в Верхнеуслонском районе республики произошло столкновение двух мотоциклов BMW. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка одного из транспортных средств.

Сейчас по факту происшествия организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

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