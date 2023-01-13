РУСАДА аннулировало результат Валиевой на чемпионате России 2022 года

Фото: кадр видео youtube.com/c/Olympics

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, в котором она одержала победу, об этом сказано в релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).



Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате России в Санкт-Петербурге с результатами выше рекорда мира 25 декабря 2021 года. Позднее стало известно, что допинг-проба фигуристки, взятая в день ее победы на турнире, дала положительный результат. Второе место на чемпионате России 2022 года заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова, четвертое — Аделия Петросян.

Сегодня РУСАДА проинформировало WADA о невиновности Валиевой в нарушении антидопинговых правил, при этом аннулировав результат. Суд установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, однако она не несла за это «никакой вины или небрежности». WADA намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В конце декабря глава РУСАДА Вероника Логвинова в ответ на обвинения WADA в задержке расследования дела фигуристки из Казани Камилы Валиевой заявила, что РУСАДА не задержало обработку результатов ни на одном этапе.

Напомним, еще в феврале 2022 года в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Скандал начался в разгар Олимпиады-2022.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

Отметим, что в сентябре РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой. А спустя 2 месяца WADA подало в суд на РУСАДА по делу фигуристки. Организация потребовала принять решение о нарушении спортсменкой антидопинговых правил, дисквалификации на 4 года и аннулировании результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.

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Маргарита Головатенко