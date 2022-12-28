В РУСАДА ответили на обвинения WADA по делу Камилы Валиевой

Фото: кадр видео youtube.com/c/Olympics

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логвинова ответила на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в задержке расследования дела фигуристки из Казани Камилы Валиевой. Ее цитирует ТАСС.

— РУСАДА не задержало обработку результатов ни на одном этапе. Было проведено расследование по персоналу, который работал с несовершеннолетней спортсменкой, мы обязаны были провести его и всегда проводим расследование в случаях, когда дело касается защищенных лиц, — сказала Логвинова.

Она добавила, что расследование проводилось «в течение разумного срока», и оно шло при взаимодействии с отделом расследований WADA.

Фото: vk.com/rusada (архив)

Напомним, еще в феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Скандал начался в разгар Олимпиады-2022.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

Отметим, что в сентябре РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой. А спустя два месяца WADA подала в суд на РУСАДА по делу фигуристки. Организация потребовала принять решение о нарушении спортсменкой антидопинговых правил, дисквалификации на 4 года и аннулировании результатов начиная с 25 декабря 2021 года.

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Айрат Назипов