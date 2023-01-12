Депутаты Госдумы предложили отменить доли детей в жилье, приобретенном на маткапитал

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, отменяющий обязательное выделение долей для детей в жилье, купленном с помощью средств маткапитала. Об этом сообщают «Известия».

Стоит отметить, что одна из разработчиков данного проекта, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила изданию, что доля детей в таком жилье, как правило, не превышает 5%, и сделки с такой недвижимостью проводить трудно.

— Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее, — рассказала она.

Также «Известия» подчеркивают, что эту меру поддерживают и российские банки:

— С точки зрения проведения сделок с недвижимостью подобные изменения могут значительно упростить процесс покупки новых объектов, в том числе при расширении семьи. При этом мы считаем, что финальное решение должно быть максимально сбалансированным и полностью защищать права несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.



— Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года, — сказал он.

Глава государства отметил, что власти в 2020 году расширили круг получателей маткапитала — теперь право на него имеют также семьи, в которых родился первый ребенок.

Материнский капитал в 2023 году проиндексируют — он составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей. Размер маткапитала с учетом индексации на первого ребенка будет на 65 тысяч больше, чем в текущем году, на второго — на 85,9 тысячи больше, чем в 2022 году.



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Максим Кокунин