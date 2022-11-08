Программу материнского капитала продлили до конца 2026 года

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, сообщил президент России Владимир Путин.



— Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года, — приводит его слова «РИА Новости».

Глава государства напомнил, что власти в 2020 году расширили круг получателей маткапитала — теперь право на него имеют также семьи, в которых родился первый ребенок.

Фото: kremlin.ru

Материнский капитал в 2023 году проиндексируют — он составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей. Размер маткапитала с учетом индексации на первого ребенка будет на 65 тысяч больше, чем в текущем году, на второго — на 85,9 тысячи больше, чем в 2022 году.

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Маргарита Головатенко