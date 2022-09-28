Маткапитал на второго ребенка увеличат до 780 тысяч рублей

Материнский капитал в 2023 году проиндексируют — он составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.



Размер маткапитала с учетом индексации на первого ребенка будет на 65 тысяч больше, чем в текущем году, на второго — на 85,9 тысячи больше, чем в 2022 году.

Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысячи рублей — это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Сейчас направить его можно только на второго ребенка. Теперь семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка.

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Маргарита Головатенко