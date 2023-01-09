Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, днем до -30 градусов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный слабый. Днем синоптики прогнозируют от -25 до -30 градусов.



В Казани температура воздуха составит от -27 до -29 °С. В Набережных Челнах ожидается от -27 до -30 °С.

Сегодня также сообщалось, что ночью и утром 9 и 10 января температура в Татарстане может достигать –41 градуса. Напомним, что аномально холодная погода стала причиной объявления в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения. В течение данного периода среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.

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Антон Гаврилов