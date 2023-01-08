Ночью в Татарстане ожидается температура до -36 градусов

Фото: Олег Тихонов

Ночью и утром 9 и 10 января температура в Татарстане может достигать до –31 и –36 градусов. По данным Гидрометцентра, минимальная температура воздуха составит до — 25 и -30, местами до -41 градусов.

Днем 9-10 января столбик термометра может опуститься до отметки в -25 и -30 градусов.

Напомним, аномально холодная погода стала причиной объявления в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения. В указанный период среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.



Накануне сообщалось, что из-за сильных морозов в школах Татарстана могут отменить занятия после новогодних каникул.

Антон Гаврилов