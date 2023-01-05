В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды

Фото: пресс-служба ГУ ﻿МЧС России по Татарстану

Аномально холодная погода стала причиной объявления в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В указанный период среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы. В частности, 6 января минимальные температуры воздуха ночью и утром в западных районах составят -19..-24 градуса, максимальные днем -17..-22 градуса.

С 7 по 10 января в республике температуры воздуха ночью, утром понизятся до -25..-32 градусов, при прояснениях до -37, днем ожидается -23..-28 градусов. Уже 11 января температуры воздуха ночью и утром составят -23..-28 градусов, при прояснениях до -32, днем ожидается -14..-19 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Во избежание переохлаждения и обморожения без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок, — рекомендует МЧС России по Татарстану.

В сильный мороз лучше не предпринимать дальних прогулок и поездок. Риск ДТП и внезапных неполадок в автомобилях резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам так же следует помнить о своей безопасности — одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров