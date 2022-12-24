Приграничный поселок в Курской области частично обесточен после обстрела со стороны ВСУ

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный поселок Попово-Лежачи в Глушковском районе. По его словам, населенный пункт оказался частично обесточенным.

— Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения. Поселок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии, — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Курской области

ВСУ неоднократно наносили удары по приграничным населенным пунктам в Курской области. Так, например, один из крупных обстрелов произошел 3 сентября — под обстрел попало село Теткино. Тогда было зафиксировано не менее семи прилетов.



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Максим Кокунин