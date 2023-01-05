За ночь ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку

За минувшую ночь с 4 на 5 января боевики ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Первый за сегодня обстрел Донецка произошел в 0.13. Тогда, как сообщает глава города, из временно оккупированного города Курахово ДНР по Петровскому району столицы республики выпустили четыре снаряда.

Следующий ночной обстрел произошел в половине первого ночи. Тогда из населенного пункта Тоненькое по Киевскому району Донецка выпустили еще четыре снаряда 155 мм. Буквально через две минуты еще пять ракет снова выпустили из Курахово по Петровскому району города.

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняются.

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Артем Гафаров