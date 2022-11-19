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Три жилых здания пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

17:20, 19.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Три жилых здания пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области повреждения получили полупустое общежитие и две пятиэтажки. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

— Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в 2 пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается, — написал он.

Также он уточнил данные о пострадавшей жительнице города — у нее ушиб руки. От госпитализации женщина отказалась.

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Артем Гафаров
Происшествия

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