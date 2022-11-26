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Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор

15:37, 26.11.2022
Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
Фото: kremlin.ru

Российский и азербайджанский лидеры Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает RT.

В ходе разговора президенты рассмотрели дальнейшие шаги по реализации трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении.

В ходе разговора акцент был сделан на «практических вопросах разблокирования транспортных и экономических связей в регионе».

Предыдущий разговор российского и азербайджанского лидеров состоялся 22 ноября. Были «рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября с. г. договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне», указывали в Кремле.

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Маргарита Головатенко
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