Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
Российский и азербайджанский лидеры Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает RT.
В ходе разговора президенты рассмотрели дальнейшие шаги по реализации трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении.
В ходе разговора акцент был сделан на «практических вопросах разблокирования транспортных и экономических связей в регионе».
Предыдущий разговор российского и азербайджанского лидеров состоялся 22 ноября. Были «рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября с. г. договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне», указывали в Кремле.
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