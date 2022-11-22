Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они обсудили реализацию трехсторонних договоренностей с Арменией по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, передает ТАСС.

В пресс-службе Кремля доложили, что были «рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября с. г. договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне».

Фото: flickr.com

В сообщении также сказано, что «подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе».



Кроме того, лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере, добавили в Кремле.

Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян по итогам переговоров 31 октября в Сочи приняли совместное заявление: Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения; Россия, Азербайджан и Армения подтвердили приверженность соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года; Россия будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией и ряд других.

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Илина Хакимова