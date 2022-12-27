С подачи Бастрыкина экс-глава райсуда из Татарстана объявлен в международный розыск

Как стало известно «Реальному времени», бывший глава Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана Ирек Набиев получил статус заочно обвиняемого в целом букете преступлений.



Уголовное дело против него возбудил лично глава Следкома РФ Александр Бастрыкин 20 сентября 2022 года. А 3 ноября заочно обвиняемого судью в отставке объявили в международный розыск. Эта информация, по данным «Реального времени», содержалась в материалах следователей, которые в начале декабря обратились в суд с ходатайством о заочном аресте обвиняемого, и оно было удовлетворено. Суд санкционировал заочный арест Набиева сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.

Любопытно, что в базе розыска МВД в качестве контактного номера для сообщений о местонахождении фигуранта указан телефон с менделеевским кодом, возможно, принадлежащий отделу полиции. Трубку по указанному номеру никто не берет.

Ирек Набиев привлекается к ответственности по семи составам УК РФ: похищение человека, мошенничество, получение взятки в особо крупном размере, превышение полномочий, вымогательство, легализация преступных доходов и подделка документов (ст. 126 ч.3 п. а; ст. 159 ч.4; ст. 290 ч.6; ст. 286 ч.3 п. в; ст. 163 ч.3 пп. а,б; ст. 174.1 ч.4 пп. а,б; ст. 327 ч.4 УК РФ).

Большая часть обвинений связана с историей отчуждения активов фирмы «Кишер» — 76,8 млн рублей, обстоятельства которой уже установлены двумя вступившими в силу приговорами Верховного суда Татарстана. Бывший председатель суда зашифрован в этих решениях в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — предполагаемого организатора преступной группы».

Напомним, в феврале 2022-го Высшая квалифколлегия судей РФ дала Бастрыкину согласие на возбуждение дела в отношении судьи в отставке Набиева по всем указанным выше статьям, а также по эпизоду незаконного оборота наркотиков. При этом в представлении главного следователя страны указывались два мошенничества и три подделки документов.

Фото: sledcom.ru

Сам судья в отставке участия в заседании ВККС не принимал. По данным источников «Реального времени», он покинул Россию значительно раньше. Адвокат Набиева объяснял отсутствие клиента его болезнью и настаивал на его невиновности и фальсификации доказательств по делу.



По «делу Набиевых» в Татарстане осуждены пятеро:



Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, — 9 лет «строгача»

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».

Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции — 3 года колонии общего режима (под стражу его не взяли — перед приговором слег в больницу, на апелляцию не пришел)

Согласно приговорам, Сафин превысил полномочия с целью блокировки счета «Кишер» и возможности перерегистрации фирмы в другом регионе, а остальные фигуранты по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли ряд попыток смены директора дирекора «Кишер». Третья — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной. В похищенный паспорт руководителя вклеили фото Кайманова, и тот смог перерегистрировать чужую компанию на подставного человека. Таким образом группа получила доступ к счету фирмы «Кишер», где лежали 76,8 млн рублей, и вывела активы.

Вину в суде в полном объеме признавал лишь бывший водитель председателя райсуда, который дал подробные показания против своего шефа и других фигурантов дела.

Ирина Плотникова