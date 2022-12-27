В Татарстане открытие новых ресторанов «Вкусно — и точка» запланировано на 2024 год

Открытие новых ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» в Татарстане запланировано на 2024 год. На данный момент в республике открыто 29 заведений. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

— Их количество, локации и даты открытия находятся на этапе обсуждений и проработки с франчайзи партнером сети — ООО «СПП», — пояснили изданию.

Фото: realnoevremya.ru

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила о полном восстановлении доли рынка в России, которую занимал McDonald’s. С 20 октября компания повысила цены на 5—10% на шесть позиций из трехсот, представленных в меню. Повышение связано с ростом себестоимости продуктов.



Напомним, после начала специальной военной операции на Украине 8 марта McDonald's объявил о решении временно закрыть все 850 своих ресторанов в России. «Вкусно — и точка» возобновила работу более 500 заведений с момента своего открытия.



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Елизавета Пуншева