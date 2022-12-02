«Вкусно — и точка» заявила о восстановлении доли рынка в России, которую занимал McDonald’s

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила о полном восстановлении доли рынка в России, которую занимал McDonald’s, сообщили в пресс-службе компании.



— На данный момент «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю ушедшего бренда, а по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года, — приводит слова сообщения ТАСС.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысила цены на 5—10% на шесть позиций из трехсот, представленных в меню. Повышение связано с ростом себестоимости продуктов.



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Маргарита Головатенко