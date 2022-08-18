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Бизнес

«Вкусно — и точка» возобновила работу более половины ресторанов

13:59, 18.08.2022 1
«Вкусно — и точка» возобновила работу более половины ресторанов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» возобновила работу более 500 заведений с момента своего открытия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сентябре планируется возобновить работу еще более 350 предприятий. В течение нескольких лет компания намерена увеличить общее число точек до тысячи, передает ТАСС.

После начала специальной военной операции на Украине 8 марта McDonald's объявил о решении временно закрыть все 850 своих ресторанов в России.

Гендиректор сети «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald's, Олег Пароев в июне сообщал, что все рестораны заработают в сентябре.

На этой неделе сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка» в качестве возможного названия фирменного напитка на замену Coca-Cola.

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Татьяна Леухина
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:01
    уже обедали там, тот же мак, только названия другие и клиентоориентированность как будто возросла
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