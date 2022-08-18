«Вкусно — и точка» возобновила работу более половины ресторанов

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» возобновила работу более 500 заведений с момента своего открытия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



В сентябре планируется возобновить работу еще более 350 предприятий. В течение нескольких лет компания намерена увеличить общее число точек до тысячи, передает ТАСС.

После начала специальной военной операции на Украине 8 марта McDonald's объявил о решении временно закрыть все 850 своих ресторанов в России.



Гендиректор сети «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald's, Олег Пароев в июне сообщал, что все рестораны заработают в сентябре.



На этой неделе сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка» в качестве возможного названия фирменного напитка на замену Coca-Cola.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина