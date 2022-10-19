«Вкусно — и точка» повысит цены на шесть позиций в меню

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» с 20 октября повышает цены на 5—10% на шесть позиций в меню из трехсот. Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Повышение связано с ростом себестоимости продуктов, передает «РИА Новости». Как сообщается в telegram-каналах, «Биг спешл» подорожает с 269 рублей до 290, «Гранд» — со 164 до 175 рублей, классический гамбургер — с 55 до 59 рублей. Цена на комбо тоже увеличится.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре стало известно, что во «Вкусно — и точка» высока вероятность подорожания картофеля фри. Проблемы со снеком, начавшиеся в России в этом году, связаны с недостатком мощностей по его производству, а также ростом цен на продукт — практически в 2,5 раза для сети бывшего McDonald's в России, однако компания не планирует перекладывать это подорожание на потребителей целиком, но не исключила некоторого удорожания фри в своих ресторанах.



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Татьяна Леухина