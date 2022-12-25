«Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Футбольный клуб «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды Курбана Бердыева. Ранее пост занимал Александр Точилин, однако фактическое руководство осуществлял Вадим Гаранин, который был старшим тренером команды.



К своим обязанностям в клубе Бердыев приступит с начала 2023 года. Сроки контракта с 70-летним специалистом не указаны.

Последний клуб, которым руководил тренер, был иранский «Трактор». Он покинул его 24 ноября. Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с казанским «Рубином», а также приводил «Ростов» к серебряным медалям Российской премьер-лиги (РПЛ).

В открытом (без вариантов ответов) опросе «Реального времени», кто должен стать главным тренером «Рубина», дважды приходивший в тренерский штаб клуба Курбан Бердыев оказался на втором месте, набрав 18 голосов.



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Маргарита Головатенко