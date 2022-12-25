Казанский «КышДаКар-фест» подорожал почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фестиваль «съел» 2,2 миллиона бюджетных денег

Как выяснило «Реальное время», организация и проведение зимнего фестиваля «КышДаКар-фест» в Казани подорожали в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. В этом году из городского бюджета на мероприятие, которое стало ежегодным, потратили почти 2,2 миллиона рублей.

В этом году фестиваль проходит сразу на двух площадках — у центральной елки Казани, которая установлена у «Чаши». Там он начал работать в день открытия главного символа Нового года — 20 декабря. Вторая площадка — улица Баумана, возле Дома печати. На главной пешеходной улице города «КышДаКар-фест» стартует в пятницу, 30 декабря.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выделить на проведение «КышДаКар-феста» Казань готовилась 2,9 миллиона рублей. На заключение контракта претендовали четыре конкурсанта. В итоге он достался индивидуальной предпринимательнице из Удмуртии — Валентине Козак. Зарегистрирована в качестве ИП она с 2018 года. С тех пор она успела заключить почти 100 контрактов, а в топ-5 ее заказчиков входит Госкомитет Татарстана по развитию туризма.

Согласно положениям контракта, цель «КышДаКар-феста» — повышение туристической привлекательности Казани и увеличение туристического потока, а также презентация и популяризация сферы общественного питания города, презентация национальных производителей и поддержка малого и среднего бизнеса. С помощью фестиваля власти намерены добиться продвижения национальной татарской кухни и продуктов фермерского производства, национальной сувенирной продукции, а также сформировать благоприятный имидж Татарстана и его столицы.

От исполнителя требовалась проработать концепцию фестиваля, выполнить дизайн-проект афиши для социальных сетей, а также разместить в них нативную рекламу. Установка и украшение домиков для участников «КышДаКар-феста», оформление навигации по площадкам, организация зоны для фотосессии и навигации — все это, как и многое другое, включая техническое сопровождение, входит в обязанности исполнителя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завершится фестиваль, как и новогодние выходные, 8 января. Участие в нем принимают представители малого и среднего бизнеса Казани, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также фермеры из районов Татарстана. В общей сложности на двух площадках — у центра семьи «Казан» и на улице Баумана — для них подготовили 19 павильонов, украшенных символом наступающего 2023 года.

Первый «КышДаКар-фест» стартовал в декабре 2018-го

В прошлом году на проведение «КышДаКар-фест» из бюджета Казани потратили 1,28 миллиона рублей. Проходил фестиваль у главной елки города. Организацией праздника занималось казанское ООО «Антей-групп».

Все познается в сравнении. И если по отношению к 2021 году бюджет «КышДаКар-феста» вырос почти в два раза, то по сравнению с 2019-м он сократился. В преддверии пандемийнного 2020-го на организацию и проведение мероприятия Казань потратила 2,67 миллиона рублей. За 15 дней фестиваля гости, посетившие его, съели более 5 тысяч эчпочмаков и других национальных блюд, выпили свыше 3 тысяч литров глинтвейна и 2 тысяч чашек татарского чая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре 2020-го — январе 2021-го фестиваля не было. Виной всему стала вполне объективная причина — пандемия коронавируса.

«КышДаКар-фест» проводится в Казани с декабря 2018 года. Тогда на него потратили 2,25 миллиона рублей.

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Татьяна Демина