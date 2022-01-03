Лакомства у елочки: зимний фестиваль «КышДаКар-фест»

21:56, 03.01.2022 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани продолжает работу зимний фестиваль «КышДаКар-фест». На площадке около Чаши организованы праздничные торговые ряды. Казанцы и гости города могут попробовать необычные лакомства, оценить национальную кухню, приобрести сувениры и принять участие в мастер-классах.


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