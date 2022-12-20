Праздник начинается: на площадке у «Чаши» зажглась главная городская елка

21:13, 20.12.2022 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В столице Татарстана на площадке Центра семьи «Казан» зажглась главная городская елка. Принимать гостей 35-метровая красавица будет до середины января. В честь праздника для детей организовали новогоднюю сказку «Подарок для Снежной королевы».


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