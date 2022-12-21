«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» второй раз подряд

Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» второй раз подряд. Матч Фонбет Чемпионата КХЛ на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске завершился победой гостей по буллитам — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

На 11-й минуте Ансель Галимов вывел нижнекамцев вперед. Счет сравнял Томаш Юрчо на 32-й минуте. На 45-й минуте Зак Лесли во второй раз забросил шайбу в ворота хозяев. На 50-й минуте Булат Шафигуллин сравнял счет, забив в меньшинстве. Победу в серии буллитов своей команде принес Зак Лесли.

В следующем матче «Нефтехимик» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо» 24 декабря.

Фото: ХК «Нефтехимик»

«Куньлунь» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» 12 ноября. Последний матч «Нефтехимика» состоялся 19 декабря — дома команда проиграла «Барысу».

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Маргарита Головатенко