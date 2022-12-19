«Нефтехимик» дома проиграл «Барысу»

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ХК «Нефтехимик» дома проиграл «Барысу», встреча завершилась со счетом 1:3.

Во втором периоде нижнекамцы забили 1:0 — Галимов реализовал пас Федотова. В третьем периоде гости сравняли счет, а затем забили еще две шайбы. Финальную шайбу противник забил в пустые ворота.

8 декабря «Нефтехимик» обыграл «Металлург», встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев.

6 декабря ХК «Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. У победителей голами отметились Илья Федотов, Евгений Митякин и Сергей Купцов.

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Маргарита Головатенко