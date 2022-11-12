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«Куньлунь» одержал победу над «Нефтехимиком»

19:45, 12.11.2022
«Куньлунь» одержал победу над «Нефтехимиком»
Фото: ХК "Нефтехимик"

«Куньлунь» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, итог игры — 7:4.

После первого периода счет был 2:0 в пользу нижнекамцев — отличились Ансель Галимов и Энтони Камара. На 24-й минуте игры «драконы» сравняли счет.

До перерыва «Нефтехимик» смог забросить две шайбы усилиями Максима Гончарова и Андрея Чивилева, но в третьем периоде «Куньлунь» забил пять голов.

10 ноября «Нефтехимик» проиграл «Северстали».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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