«Куньлунь» одержал победу над «Нефтехимиком»
«Куньлунь» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, итог игры — 7:4.
После первого периода счет был 2:0 в пользу нижнекамцев — отличились Ансель Галимов и Энтони Камара. На 24-й минуте игры «драконы» сравняли счет.
До перерыва «Нефтехимик» смог забросить две шайбы усилиями Максима Гончарова и Андрея Чивилева, но в третьем периоде «Куньлунь» забил пять голов.
10 ноября «Нефтехимик» проиграл «Северстали».
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