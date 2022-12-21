В казанском цирке появилась молельная комната для представителей всех конфессий

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В казанском цирке открылась молельная комната, которую смогут посещать представители всех конфессий. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для гостей цирка, которые исповедуют ислам, в комнате есть перегородка — ее можно использовать для разделения помещения на мужскую и женскую часть. Также рядом с молельной находится туалет, в котором можно совершить омовение.

Данная комната расположена в зоне гардероба с правой стороны здания. При необходимости найти ее помогут сами сотрудники цирка.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в октябре в казанском ЦУМе открылась комната для намаза. Она расположена на цокольном этаже торгового комплекса. Также в будущем возле нее планируется открыть мусульманские торговые ряды.

Комната для намаза в ЦУМ-е — уже 10-я по счету в казанских торговых центрах. Этот проект реализует Ассоциация предпринимателей-мусульман России. На сегодняшний день молельные комнаты есть в торговых центрах «ГоркиПарк», KazanMall, «Караван», «Мега», «Порт», Suvar Plaza, «Тандем», в ДРКБ, в ТЦ Ramus Mall в Нижнекамске.

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Максим Кокунин