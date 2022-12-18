Открытие главной елки обойдётся Казани в 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В преддверии 2019 года главная елка Казани переехала на Новое место — к центру семьи «Казан». С тех пор символ Нового года устанавливают там ежегодно. В этом году елку у «Чаши» откроют в юбилейный пятый раз. Как выяснило «Реальное время», мероприятие с декабря 2018 года подорожало на 15%.

Центральная елка у центра семьи

Дату открытия главной елки Казани городские власти пока держат в секрете. Собирать ее начали в конце октября и пару недель она уже блистает во всей красе. В прошлом году открытие состоялось за неделю до Нового года — 24 декабря.

Как выяснило «Реальное время», в этом году на праздничное мероприятие из городского бюджета потратят более 2,5 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом сумма выросла на 14,2%.

Первое открытие центральной елки Казани у «Чаши» в конце декабря 2018 года обошлось бюджету города в 2,23 миллиона рублей. Таким образом, затраты столицы Татарстаны выросли на 15%.

Открытие главное елки Казани в декабре 2018 года. Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Казанцев ожидает как минимум трехчасовая концертная программа с инклюзивным театральным перфомансом. На сцене выступят звезда татарской эстрады, детские вокальные коллективы с руководителем, народный вокальный коллектив, инструментальный оркестр, народные ансамбли и баянисты. Вести программу будут ведущие на русском и татарском языках.

Праздничная программа не обойдется без главных новогодних персонажей — Дед Мороза и Снегурочки. Также на площадке будут работать аниматоры в новогодних костюмах, а для детей организуют «зимние забавы».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

У организатора открытия главной елки Казани сменился подрядчик. В преддверии 2022 года работами занималось местное ООО «Ивент-сервис», в этом году контракт получило ООО «Пропраздник».

Компания зарегистрирована в Казани и уже не в первый раз организуют мероприятия по заказу властей. К примеру, в 2020-м и 2021-м она занималась организацией республиканской новогодней елки, куда съезжаются дети с разных уголков Татарстана.

ООО «Пропраздник» зарегистрировано в Казани в 2015 году. Руководитель и владелец компании Дмитрий Мартынов, бывший гендиректор уже ликвидированного ООО «Дирекция праздничных программ».

Выручка «Пропраздника» за 2021 год оценивается почти в 170 миллионов рублей, а чистая прибыль всего в 358 тысяч. Чистые активы ушли в минус почти на 3 миллиона.



Оформление «Чаши» к Новому году обошлось в 5 раз дороже

Напомним, на оформление территории перед Центром семьи «Казан» к Новому году обошлось в 13,037 миллиона рублей. При этом начальная цена контракта, объявленная властями, составляла 14,8 миллиона рублей.

«Реальное время» писало, что контракт на новогоднее оформлении территории «Чаши» достался санкт-петербургскому ООО «Елочкин». Компания смогла выиграть тендер, предложив на 74 тысячи меньше своего конкурента и на 1,77 миллиона меньше начальной цены контракта, объявленной Комитетом внешнего благоустройства Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы и гости города в ночь с 31 декабря на 1 января смогут встретить Новый год у главной ёлки города. На организацию праздника потратят почти 2,8 миллиона рублей.



Концертная программа продлится как минимум 4 часа. Ее на русском и татарском языках будут представлять двое ведущих, а ответственными за сопровождение станут два диджея.



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Татьяна Демина