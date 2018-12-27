Новогодний имидж «Казана»: как прошел «переезд» главной городской елки

23:00, 27.12.2018 22
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани на площадке около Центра семьи «Казан» открылась главная городская елка. Там же завершился парад главных новогодних волшебников, ранее прошедший по улице Баумана, и были объявлены имена победителей конкурса «Народный Дед Мороз».

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