В Татарстане сменился организатор республиканской новогодней елки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в этом году организацией и проведением Республиканской новогодней елки займется ООО «Алга». До этого на протяжении двух лет — в 2020-м и 2021-м — этим занималось ООО «Пропраздник».

Контракт с компанией заключили на 31,7 млрд рублей при начальной цене в 31,88 миллиарда. На него претендовали две компании. ООО «Алга» удалось выиграть тендер, предложив на 159,4 тысячи меньше своего конкурента, оценившего свои услуги по начальной цене, объявленной Министерством по делам молодежи Татарстана.

ООО «Алга» зарегистрировано в Казани в 2017 году с уставным капиталом 12 тысяч рублей. За прошлый год выручка компании составила 79,5 млн рублей, чистая прибыль оценивается в 3,89 миллиона. Бенефициар и руководитель — Альберт Сагитов.

В этом году «Алга» занималась организацией и проведением «Дня машиностроителя 2022» для нужд Министерства промышленности и торговли Татарстана. Однако контракт прекратили по соглашению сторон. Также компания занималась организацией и проведением «Дня машиностроителя 2021».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На счету «Алга» также контракт на создание научно-экспозиционной документации и архитектурно-художественного проекта «Музея русской провинции» в Чувашии. По нему компания выплачивала неустойку из-за просрочки исполнения обязательств.

Напомним, Республиканская новогодняя елка состоится в Казани 25 декабря. Местом проведения выбрана «Танефть Арена».



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Татьяна Демина