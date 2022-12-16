Каждый десятый россиянин не планирует дарить подарки на Новый год
Каждый десятый россиянин считает, что не нужно дарить подарки на Новый год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование российского банка ВТБ и всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ.
Опрос также показал, что для 86% респондентов важно делать подарки родным в честь Нового года. 11% придерживаются на этот счет другого мнения и считают, что от этого можно отказаться. Еще 23% уверены, что подарки нужно делать в первую очередь детям, а не взрослым.
Также исследование показало, что 78% респондентов планируют порадовать новогодним презентом своих близких. Помимо этого, аналитики выяснили, что 45% россиян лучшим подарком считают угощения к новогоднему столу. На втором месте различные аксессуары, для поднятия новогоднего настроения (26%). Еще 21% опрошенных дарят на новогодние праздники билеты на концерт, книги или что-либо другое.
Напомним, что накануне «РБК Татарстан» выяснил, что в преддверии Нового года чаще всего жители Татарстана покупают гирлянды, электронику, парфюмерию, сладости и елочные игрушки.
11 декабря сервис по поиску работы SuperJob узнал, что россияне стали больше любить Новый год.
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