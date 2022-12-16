Каждый десятый россиянин не планирует дарить подарки на Новый год

Фото: Пресс-служба МегаФона

Каждый десятый россиянин считает, что не нужно дарить подарки на Новый год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование российского банка ВТБ и всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ.

Опрос также показал, что для 86% респондентов важно делать подарки родным в честь Нового года. 11% придерживаются на этот счет другого мнения и считают, что от этого можно отказаться. Еще 23% уверены, что подарки нужно делать в первую очередь детям, а не взрослым.

Также исследование показало, что 78% респондентов планируют порадовать новогодним презентом своих близких. Помимо этого, аналитики выяснили, что 45% россиян лучшим подарком считают угощения к новогоднему столу. На втором месте различные аксессуары, для поднятия новогоднего настроения (26%). Еще 21% опрошенных дарят на новогодние праздники билеты на концерт, книги или что-либо другое.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что накануне «РБК Татарстан» выяснил, что в преддверии Нового года чаще всего жители Татарстана покупают гирлянды, электронику, парфюмерию, сладости и елочные игрушки.

11 декабря сервис по поиску работы SuperJob узнал, что россияне стали больше любить Новый год.

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Антон Гаврилов