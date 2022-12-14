Татарстанцы к Новому году чаще всего покупают электронику и парфюмерию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В преддверии Нового года чаще всего жители Татарстана покупают электронику, парфюмерию, гирлянды, елочные игрушки и сладости. Об этом представители маркетплейсов рассказали «РБК Татарстан».

Штучные продажи парфюма и электроники в начале декабря этого года возросли в 2,5 раза относительно того же периода прошлого года. Самые популярные товары этой категории среди татарстанцев, по данным Ozon, беспроводные наушники, смартфоны и гаджеты для умного дома.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, за первую неделю декабря этого года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, в республике на Ozon на 70% увеличилось количество заказов электрических гирлянд. В KazanExpress при этом на 30% чаще покупают искусственные елки. В 2 раза также возросла популярность свитеров с праздничными узорами.

— На данный момент мы не достигли пика продаж новогодних сувениров, сладких подарков, мишуры и новогодних салютов. Пока наибольшей популярностью пользуются рождественские носки для подарков, письма Деду Морозу, елочные украшения в виде звезды и бантиков, — отметили в пресс-службе KazanExpress.

Напомним, в Татарстане уже по итогам ноября вырос спрос на новогоднюю атрибутику. По данным маркетплейсов, праздничные костюмы стали покупать почти на четверть чаще, чем в прошлом году, а искусственные елки — на 17%. Уже в конце ноября жители республики заказали 27,7 тысячи гирлянд.



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Елизавета Пуншева