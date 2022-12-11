Россияне стали больше любить Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне стали больше любить Новый год — количество людей, признающихся в любви к этому празднику, в 2022 году выросло в сравнении с 2021-м. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Очень любит Новый год 31% россиян (в 2021 году — 24%). Еще 33% любят этот праздник, но без фанатизма. Спокойно к нему относятся 28%. Не любят Новый год 4%, а 1% признается, что просто ненавидит новогодние дни, в частности, из-за шумных гуляний соседей.

Женщины тепло относятся к Новому году чаще мужчин — 37% против 26% с ответом «очень люблю Новый год». В том, что не любят этот праздник, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тыс. рублей, — чаще россиян с меньшими доходами. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно результатам декабрьского исследования, в столице Татарстана мужчины чаще женщин обращают внимание на цену подарка к Новому году — об этом заявили 90% опрошенных.



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Маргарита Головатенко