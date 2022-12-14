Средняя зарплата управляющего допофисом страховой компании в Казани выше, чем в Уфе

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Средняя зарплата управляющего дополнительным офисом страховой компании в Казани составляет 85 тысяч рублей. Это больше, чем в Уфе, Волгограде, Нижнем Новгороде, Омске, Перми и Самаре, следует из данных сервиса по поиску работы SuperJob.

Зарплатный максимум специалиста в столице Татарстана составляет 98—165 тысяч рублей. На такую оплату труда могут рассчитывать кандидаты с опытом организации работы дополнительного офиса страховой компании с нуля.



Минимальная зарплата, которую предлагают казанские работодатели соискателю, — 50—58 тысяч рублей. В такую сумма оценивают работу человека с высшим образованием, хорошим знанием страховых продуктов и услуг, отличными переговорными навыками и опытом продаж страховых продуктов.

Самая высокая средняя зарплата управляющего дополнительным офисом страховой компании в Москве — 140 тысяч рублей. Наименьшее зарплатное предложение в Волгограде — 77 тысяч. В Уфе средняя зарплата составляет 83 тысячи.

Согласно результатам опроса SuperJob, планируют повысить зарплаты сотрудников 27% работодателей. Еще 39% компаний города не намерены пересматривать оклад.

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Татьяна Демина