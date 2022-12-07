Исследование: больше четверти работодателей Казани планируют повысить зарплаты сотрудникам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О планах повышения или индексации зарплаты сотрудников высказались 27% опрошенных в Казани работодателей. Сделать это они намерены в ближайшее время, следует из результатов опроса SuperJob.

Однако 39% казанских компаний не планируют пересматривать оклад. Еще четверть работодателей рассказали, что повысили зарплату полгода назад.

На сегодняшний день на повышение зарплаты в Казани рассчитывают 46% респондентов. Чаще всего на это надеются работники моложе 34 лет и сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Согласно официальным данным, среднемесячная зарплата за восемь месяцев 2022 года на крупных и средних предприятиях Казани превысила 62 тысячи рублей. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 14,5%.



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Диана Фатыхова