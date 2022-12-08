Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель

Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в соответствии с ограничениями цен ЕС — в размере $60 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД королевства.



— Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны, — указали в ведомстве.

Как подчеркнула министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, Норвегия подерживает курс ЕС и других союзников касательно санкций против России: действует запрет на ввоз, покупку и передачу нефти из РФ в Норвегию, ЕС и третьи страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок. Также на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в такие страны. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.

Власти России подготавливают три наиболее вероятных ответа на введение потолка цен на российскую нефть, который накануне приняли страны Евросоюза «Большой семерки»: это введение полного запрета на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение; запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен; и введение так называемой индикативной цены. Пока ни один вариант не получил одобрения.



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Маргарита Головатенко