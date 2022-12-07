Ведомости: у России есть три ответа на введение потолка цен на нефть

Власти России подготавливают три наиболее вероятных ответа на введение потолка цен на российскую нефть, который накануне приняли страны Евросоюза «Большой семерки», сообщает газета «Ведомости». Там заявили, что проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством.

Первый вариант — введение полного запрета на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, даже если они покупают сырье у России через страны-посредники или даже их цепочку.



Второй вариант — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий — введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

По словам одного из источников, пока ни один вариант не получил одобрения. «Возможны и другие альтернативы или их комбинация», — указал он. 6 декабря вопрос должен был обсуждаться на совещании у президента, в том числе с участием нефтяных компаний, уточнил источник. В газете отметили, что альтернатива с фиксацией дисконта, по словам другого собеседника, наименее вероятная из трех вариантов.

Фото: pikist.com

Ранее заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, что у России есть три варианта ответа на введение потолка цен на нефть за баррель в 60 долларов: «РФ может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из Евросоюза, США, Канады и Австралии, которые поддержали ценовой потолок». По словам экономиста, России предстоит решить, поставлять ли топливо в Японию и Болгарию.

В России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок. Также на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.



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Илина Хакимова