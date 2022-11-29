Хайруллин заявил о победе Татарстана при переходе Кудрина в «Яндекс»

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что для республики переход бывшего председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в «Яндекс» является выигрышным. Об этом он рассказал в беседе с «Реальным временем».

— Татарстан много лет плотно сотрудничает с «Яндексом», и, конечно, выиграет. Переход в одну из крупнейших российских IT-компаний мощного управленца — это хороший сигнал для всего IT-рынка и интересы его участников, вероятно, быстрее будут учитываться государством, — подчеркнул он.

По словам Хайруллина, «Яндекс» имеет огромный вес в России. Его новые проекты положительно повлияют на экономику страны.

— Татарстан, в свою очередь, много лет взаимодействует с компанией по нескольким направлениям, в том числе проектам, направленным на цифровизацию региона, — отметил глава Минцифры.

Напомним, о том, что Алексей Кудрин покинет пост главы Счетной палаты, СМИ сообщили на прошлой неделе. Ожидается, что он перейдет на работу в «Яндекс». Также уточняется, что он уже подал заявление об уходе президенту России Владимиру Путину.

После этого уход подтвердил в своем telegram-канале сам Кудрин. Тем временем Совет Федерации уже завтра рассмотрит это решение. Сегодня Совфед получил представление президента России об освобождении финансиста от занимаемой должности.

Место Кудрина может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. При этом источники утверждают, что «есть и другие варианты».



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Елизавета Пуншева