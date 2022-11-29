Вице-премьер Шайхутдинов: от перехода Кудрина в «Яндекс» выиграет вся страна

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов прокомментировал переход финансиста Алексея Кудрина в «Яндекс» в беседе с «Реальным временем». По его мнению, у республики большой опыт работы с бывшим председателем Счетной палаты.

— Выиграет вся страна. Поскольку в нынешних исторических реалиях очень важна поддержка со стороны государственных отношений, государственного взаимодействия того небольшого количества технологических компаний, которые сегодня представлены в России. Это такая правильная модель, когда менеджеры от государства переходят в крупные технологические компании, и наоборот, такое тоже бывает, яркий тому пример — министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Поэтому думаю, что приход Кудрина в «Яндекс» обогатит возможностями большего проникновения цифровых сервисов в экономику страны. К тому же у Кудрина отличный опыт, его системный подход к работе, всему, что он реализовывает, помогает и в государстве, и в бизнесе, и на их стыке добиваться хороших результатов, — отметил он.

Напомним, о том, что Алексей Кудрин покинет пост главы Счетной палаты, СМИ сообщили на прошлой неделе. Ожидается, что он перейдет на работу в «Яндекс». Также уточняется, что он уже подал заявление об уходе президенту России Владимиру Путину.

После этого уход подтвердил в своем телеграм-канале сам Кудрин. Тем временем Совет Федерации уже завтра рассмотрит это решение. Сегодня Совфед получил представление президента России об освобождении финансиста от занимаемой должности.

Место Кудрина может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. При этом источники утверждают, что «есть и другие варианты».



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Елизавета Пуншева