Артем Лукоянов об отставке Олега Знарка: «Подумал, что прикалываются болельщики»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал, что принял новость об отставке главного тренера клуба Олега Знарка за шутку. Он удивился, что тот покинул свой пост после победного матча своей команды.

— Я подумал, что прикалываются болельщики так. Спросил в клубе. Удивился, что это случилось после победы, — рассказал Артем Лукоянов. По его словам, решение Олега Знарка всех поразило.

Хоккеист считает, что «Ак Барсу» в период перемен следует сплотиться. По его мнению, говориться о тактических изменениях пока рано, пишет «РИА Спорт».

— У нас опытная и взрослая команда, от каждого зависит результат. Нужно просто делать свою работу, — заявил Артем Лукоянов.

Напомним, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Об этом стало известно 2 декабря после того, как казанский клуб обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Татьяна Демина