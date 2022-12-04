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Артем Лукоянов об отставке Олега Знарка: «Подумал, что прикалываются болельщики»

12:19, 04.12.2022
Артем Лукоянов об отставке Олега Знарка: «Подумал, что прикалываются болельщики»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал, что принял новость об отставке главного тренера клуба Олега Знарка за шутку. Он удивился, что тот покинул свой пост после победного матча своей команды.

— Я подумал, что прикалываются болельщики так. Спросил в клубе. Удивился, что это случилось после победы, — рассказал Артем Лукоянов. По его словам, решение Олега Знарка всех поразило.

Хоккеист считает, что «Ак Барсу» в период перемен следует сплотиться. По его мнению, говориться о тактических изменениях пока рано, пишет «РИА Спорт».

— У нас опытная и взрослая команда, от каждого зависит результат. Нужно просто делать свою работу, — заявил Артем Лукоянов.

Напомним, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Об этом стало известно 2 декабря после того, как казанский клуб обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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