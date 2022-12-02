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«Ак Барс» обыграл «Локомотив»

21:59, 02.12.2022
«Ак Барс» обыграл «Локомотив»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет открыл 18-летний защитник «Ак Барса» Никита Евсеев. Во втором периоде голы забили нападающий «Локомотива» Артем Ильенко и форвард «Ак Барса» Артем Галимов.

У казанцев Вадим Шипачев отличился в большинстве. Через 4 минуты «Локомотив» отыграл одну шайбу. В большинстве забил Андрей Сергеев.

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сейчас на 7-м месте Восточной конференции с 38 очками. Следующий матч состоится 4 декабря против «Динамо».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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