Знарок о матче против «Сибири»: хорошо катаемся, но без бросков голы не забиваются

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал матч регулярного чемпионата против «Сибири» (3:6). По его словам, команда пропустила ненужные голы, но «играла до конца».



На вопрос журналистов о том, когда «Ак Барс» начнет играть стабильно и без ошибок, Знарок ответил, что так не бывает:

— Без ошибок мы никогда играть не будем, как и все команды. Хоккей из этого складывается, кто-то ошибся — команда забила. Просто ошибок нужно меньше делать, особенно ненужных. Если ошибки повторяются, то это неправильно, а так — пять человек играют на поле, они должны помогать друг другу.

Знарок выделил положительные моменты игры, однако отметил, что казанские хоккеисты мало бросают:

— Мы очень мало бросаем по воротам, стараемся играть по периметру, хорошо катаемся, держим шайбу, но без бросков голы не забиваются.

На вопрос о том, насколько сложна нынешняя ситуация в команде, Знарок ответил, что у него был такой тренерский опыт, и заверил, что ситуация должна наладиться.

«Ак Барс» в среду второй раз в текущем сезоне проиграл «Сибири» — матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) не в пользу хозяев. У казанцев дублем отметился Дмитрий Воронков, также забил Станислав Галиев.

В ноябре в СМИ появилась информация, что Олег Знарок покинет пост. Сам тренер, комментируя победу команды над казахстанским «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, заявил, что не думал о том, что матч может быть решающим для него самого. Вопреки слухам, он продолжил тренировать команду казанцев.

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Маргарита Головатенко