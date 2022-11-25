Олег Знарок провел утреннюю тренировку «Ак Барса»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок провел утреннюю тренировку команды, сообщили «РИА Новости» в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Недавно в СМИ появилась информация, что главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки.
Сам тренер, комментируя победу команды над казахстанским «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, заявил, что не думал о том, что матч может быть решающим для него самого.
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