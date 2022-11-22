СМИ: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Команда 21 ноября выехала в Новосибирск, завтра предстоит последний матч в гостях против «Барыса». После этой встречи «Ак Барс» проведет дома четыре игры подряд.
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Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей Татарстан
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