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СМИ: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда

09:46, 22.11.2022
СМИ: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Команда 21 ноября выехала в Новосибирск, завтра предстоит последний матч в гостях против «Барыса». После этой встречи «Ак Барс» проведет дома четыре игры подряд.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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