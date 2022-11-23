Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок о возможной отставке: «Я не думал об этом вообще»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок, комментируя победу команды над казахстанским «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, заявил, что не думал о том, что матч может быть решающим для него самого.

Нас с победой.

После поражения в Новосибирске вы сказали, что видите прогресс в строительстве команды. В чём он заключается?

Чтобы раскрыть этот вопрос, то надо минимум 30 минут говорить.

Ответьте за 3 минуты.

Не смогу. Прогресс есть.

В чем, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»?

Более-менее соблюдали игровое задание.

А три удаления подряд в начале второго периода?

Это дисциплина, с этим соглашусь

Когда были удаления из-за нарушения численного состава, когда игроки сталкивались друг с другом, было впечатление, что все валится из рук. Это связано с общей нервозной, скандальной обстановкой вокруг клуба?

Нервозной может быть, скандальной вы преувеличиваете.

Почему Илью Сафонова сделали капитаном, а не более опытных игроков?

Не было времени перешить, у них были буквы «А».

А почему именно Сафонов?

У него есть лидерские качества.

Вы придавали особое значение сегодняшнему матчу? Команда могла выпасть из восьмерки, он мог быть определяющим для вас.

Не думал про это вообще.

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» обыграл «Барыс» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане на стадионе «Барыс арена». Счет был открыт еще в первом периоде — шайбу в ворота казахстанской команды забросил нападающий Дмитрий Воронков. Во втором периоде хозяева сравняли счет — отличился Алихан Асетов. Однако в третьем периоде защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов забил гол броском в дальний угол.



Напомним, позавчера «Ак Барс» уступил «Сибири» в выездной игре в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2. Еще ранее казанцы проиграли в выездном матче омскому «Авангарду» — 2:1.



Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки.

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Максим Кокунин