Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок о возможной отставке: «Я не думал об этом вообще»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок, комментируя победу команды над казахстанским «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, заявил, что не думал о том, что матч может быть решающим для него самого.
Нас с победой.
После поражения в Новосибирске вы сказали, что видите прогресс в строительстве команды. В чём он заключается?
Чтобы раскрыть этот вопрос, то надо минимум 30 минут говорить.
Ответьте за 3 минуты.
Не смогу. Прогресс есть.
В чем, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»?
Более-менее соблюдали игровое задание.
А три удаления подряд в начале второго периода?
Это дисциплина, с этим соглашусь
Когда были удаления из-за нарушения численного состава, когда игроки сталкивались друг с другом, было впечатление, что все валится из рук. Это связано с общей нервозной, скандальной обстановкой вокруг клуба?
Нервозной может быть, скандальной вы преувеличиваете.
Почему Илью Сафонова сделали капитаном, а не более опытных игроков?
Не было времени перешить, у них были буквы «А».
А почему именно Сафонов?
У него есть лидерские качества.
Вы придавали особое значение сегодняшнему матчу? Команда могла выпасть из восьмерки, он мог быть определяющим для вас.
Не думал про это вообще.
Сегодня «Ак Барс» обыграл «Барыс» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане на стадионе «Барыс арена». Счет был открыт еще в первом периоде — шайбу в ворота казахстанской команды забросил нападающий Дмитрий Воронков. Во втором периоде хозяева сравняли счет — отличился Алихан Асетов. Однако в третьем периоде защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов забил гол броском в дальний угол.
Напомним, позавчера «Ак Барс» уступил «Сибири» в выездной игре в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2. Еще ранее казанцы проиграли в выездном матче омскому «Авангарду» — 2:1.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки.
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