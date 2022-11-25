Власти Украины запретили экспорт дров

Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

По его словам, данное решение вызвано необходимостью накопления дров как основного ресурса для отопления, особенно в районах близких к зоне боевых действий.

Фото: pxhere.com

На этой неделе Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоялось в ночь с 23 на 24 ноября. Его причиной стали российские удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Российские войска начали наносить ракетные удары через 2 дня после теракта на Крымском мосту. Воздушная тревога в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях объявляется регулярно, например, была объявлена 19, 20, 21 октября. Удары наносятся по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин