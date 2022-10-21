Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на властей.
Также вчера утром воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. До этого, ночью, уже сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Черкасской Днепропетровской и Харьковской областях.
Позавчера на территории Украины в течение дня также неоднократно срабатывала воздушная тревога.
В начале недели сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные цели.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.
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