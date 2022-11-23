Сегодня в полночь состоится срочное заседание Совбеза ООН по Украине

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоится в полночь по московскому времени, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, причиной заседания являются российские удары по объектам инфраструктуры. Представлять страну будет лично президент Украины Владимир Зеленский. Председательствующий в Совбезе представитель Ганы назначил заседание на 16.00 по местному времени (00.00 по мск).

Фото: en.wikipedia.org

Российские войска начали наносить ракетные удары через два дня после теракта на Крымском мосту. Воздушная тревога в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях объявляется регулярно. Так, например, было 21, 20 и 19 октября. Удары наносятся по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины.

14 октября президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.



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Максим Кокунин